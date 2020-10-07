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Bursa'da evi yanan aileye geçici konut tahsis edildi

BURSA HABERLERİ  | 07.10.2020 15:39 | Son Güncelleme

Yenişehir ilçesinde dün yaşanan olayın ardından TOKİ sosyal konutlarında bir daireye yerleştirilen 8 kişilik ailenin tüm ihtiyaçları karşılandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kiracı olarak oturdukları evin yanması üzerine açıkta kalan aileye, geçici konut tahsis edildi.

Hüsna ve Mehmet B. çifti ile 6 çocuğunun Tabakhane Mahallesi'nde yaşadığı evde çıkan yangının ardından İlçe Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesince çalışma başlatıldı.

TOKİ sosyal konutlarında bir daireye yerleştirilen ailenin beyaz eşya ve mobilya dahil tüm ihtiyaçları, Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Belediye Başkanı Davut Aydın'ın girişimleriyle karşılandı.

Yangın sırasında ayağından zincirle bağlanmış bulunan çiftin çocuğu Eyüp B. (10) ise hafif yaralanması nedeniyle hastanede tedavi edilip gerekli işlemlerin yapılmasının ardından annesine teslim edildi. İlçede bir ilkokulun 4. sınıf öğrencisi olan Eyüp B'nin durumunun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce denetim ve takip altında olacağı öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan baba Mehmet B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anne Hüsna B, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle zor durumda kaldıklarını söyledi.

Desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür eden Hüsna B, "Yatak, yorgan, televizyon yoktu, çamaşır makinesi yoktu. Allah razı olsun, Kaymakamlık yardım ediyor." dedi.

Eyüp B. ise büyüyünce asker olmak istediğini ifade etti.

Yenişehir'de dün müstakil bir evde çıkan yangına müdahale etmek için gelen ekipler, bir odada ayağından yere zincirle bağlanmış haldeki Eyüp B. ile karşılaşmış, balta ile zinciri koparıp çocuğu dışarı çıkarmıştı. Ayağından hafif yaralanan çocuk, Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Çocuğu zincirle bağlayan baba Mehmet B. ise gözaltına alınmıştı. Ekipler tarafından söndürülen yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine yol açmıştı.

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