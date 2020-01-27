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Bursa'da evini yaptığı kişiyi baltayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

BURSA HABERLERİ  | 27.01.2020 12:30 | Son Güncelleme

Bursa'da evini yaptığı kişiyi baltayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Bursa'da evini yaptığı kişiyi baltayla başına vurarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan da 15 yıl hapis cezası istenen tutuklu sanık Cevdet Uçar, maktul Süleyman Kıran'ın yakınlarıyla tarafların avukatları katıldı.

Sanık Uçar, evinin inşaatını yaptığı Süleyman Kıran'dan kurlardaki artış sebebiyle ek ücret talep ettiğini belirterek, "Bana 20 bin lira peşin verdi, iş devam ederken kurlardaki artış sebebiyle zarar ettiğimi anlayınca ek ücret talep ettim, ödeyeceğini söyledi. Cebimden para harcayarak evi tamamladım, evi teslim ettikten sonra beni oyalamaya başladı. Evine gittiğimde tartıştık, birkaç kez başına baltayla vurup, etkisiz hale getirdim. Panikle Süleyman'ı evin içine soktum. Fayanslar kanlandığı için banyodan aldığım havluyla sildim. Süleyman'ın evine gittim para bulamadım. Bahçedeki cep telefonu ve cüzdanı evin içine attım." şeklinde savunma yaptı.

Uçar, pişmanlık duyduğunu, bakmakla yükümlü olduğu bir ailesinin bulunduğunu anlatarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi'nde, 27 Şubat 2018'de, yalnız yaşayan Süleyman Kıran (51) çalıştığı tekstil firmasına gitmeyince, arkadaşları evine geldikleri maktulün cesedini odunluk bölümünde bulmuştu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kıran'ın başına baltayla vurularak öldürüldüğünü belirlemiş, katil zanlısı Cevdet Uçar (51), 1 Mart 2018'de yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Balta Cinayet Dava Sanık Süleyman Kıran

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