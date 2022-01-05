Bursa'da evinin çatısını yaparken düşen kişi yaşamını yitirdi

Bursa'da 3 katlı binanın çatısını yaparken düşen kişi hayatını kaybetti.

Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Dilipak Sokak'ta kendisine ait 3 katlı evin çatısını yapan Yunus Öztürk (58), dengesini kaybedip yaklaşık 10 metreden arka bahçeye düştü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Öztürk'ün cenazesi, polis ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada, sinir krizi geçiren Öztürk'ün yakınlarını polisler ve vatandaşlar sakinleştirdi.



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