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  4. Bursa'da evlerinde çıkan yangında anne ile 4 çocuğu dumandan etkilendi

Bursa'da evlerinde çıkan yangında anne ile 4 çocuğu dumandan etkilendi

AA AA
01.11.2024 10:20
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da evlerinde çıkan yangında anne ile 4 çocuğu dumandan etkilendi

Mahmudiye Mahallesi Latif Sokak'taki üç katlı apartmanın ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine çocukların çığlıklarını duyan anne Nuriye Ç. (39), yangını kendi çabasıyla söndüremeyince itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen anne, 6 yaşındaki Baran Ç, 10 yaşındaki Ecrin Ç. ve diğer iki çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocukların yatak odasında çakmakla oynarken çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.

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yangın Bursa İnegöl duman

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