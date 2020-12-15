YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da fabrikanın bacasında çıkan yangında iki işçi dumandan etkilendi

Bursa'da fabrikanın bacasında çıkan yangında iki işçi dumandan etkilendi

BURSA HABERLERİ  | 15.12.2020 13:47 | Son Güncelleme

Bursa'da fabrikanın bacasında çıkan yangında iki işçi dumandan etkilendi

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir tekstil fabrikasının baca filtresinde çıkan yangında dumandan etkilenin iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının baca filtrelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bunun üzerine fabrikadaki işçiler tahliye edildi, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yedilerKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi

Bursa Namaz Vakitleri 15 Aralık Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:12
Öğle
13:04
İkindi
15:25
Akşam
17:46
Yatsı
19:11

Bursa Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Salı

Ada Eczanesi
Nilufer
Ada Eczanesi
Nilufer
Ada Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.