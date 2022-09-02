YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da fidye için kaçırıldıkları iddia edilen 3 kişi kurtarıldı

Bursa'da fidye için kaçırıldıkları iddia edilen 3 kişi kurtarıldı

02.09.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mağdurlardan iki kardeşin silah zoruyla araca bindirilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi - Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Bursa'da ikisi kardeş 3 kişiyi kaçırıp 15 milyon lira fidye istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Nilüfer ilçesindeki kendilerine ait iş yerinden çıkan D.A. (23) ve D.A. (21) kardeşler, otomobile bindikleri sırada yanlarına M.A.B. (24), İ.H.Y (27), S.K. (24), Ö.O (25) ve B.S. (25) geldi.

Bu kişiler tarafından silah zoruyla indirilerek arka koltuğa oturtulan iki kardeş, gasbedilen bu araçla götürüldü.

Şüpheliler, daha sonra D.A. ve D.A'nın ortağı M.A.K'nin (23) evine giderek onu da zorla araca bindirdi.

- Olay, polis uygulamasında araç durdurulunca ortaya çıktı

Bir süre sonra kardeşlerden küçüğünü farklı bir araca alan şüpheli İ.H.Y, onu bırakmalarının karşılığında diğer iki kişiden 15 milyon lira fidye istedi.

Dağlık alana götürülmeye çalışıldığı öne sürülen büyük kardeş ile M.A.K'nin bulunduğu gasbedilen otomobil, Eski Gemlik Yolu'nda Bursa Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durduruldu.

Mağdurlardan biri polise kaçırıldıklarını söyleyince araçtakiler, yanlarında bir tabancayla gözaltına alındı. Zanlıların ifadelerini alan polis, farklı bir yerde tutulan D.A'yı da kurtardı.

Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İki kardeşin kaçırılması, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da kaybolan yaşlı adam dere yatağında ölü bulunduBursa'da kaybolan yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu
Konya'da silahlı kavgada hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi defnedildiKonya'da silahlı kavgada hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi defnedildi
CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiCHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi
Anahtar Kelimeler:
Bursa fidye

Bursa Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
04:56
Sabah
06:25
Öğle
13:09
İkindi
16:48
Akşam
19:42
Yatsı
21:05
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Üzerine işemeyin

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Üzerine işemeyin

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.