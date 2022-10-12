YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da fırından 2 yardım kumbarasının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da fırından 2 yardım kumbarasının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

12.10.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da fırından 2 yardım kumbarasının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir fırında hasta çocuklar için konulan 2 yardım kumbarasının çalındığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Güzelyalı Mahallesi'nde fırın işleten Ufuk Türk, iş yerinde hasta çocuklara yardım için konulan iki kumbaranın yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kameralarını inceleyen Türk, iş yerine eğilerek giren bir kişinin kumbaraları alarak uzaklaştığını belirledi. Türk, şüphelinin yakalanması için polise şikayette bulundu.

İş yeri sahibi Türk, AA muhabirine, olayın dün gece saatlerinde gerçekleştiğini belirterek, "Gerekli mercilere suç duyurusunda bulunduk. Üzerimize düşen ne görev varsa, yerine getireceğiz. Mağdur olan ailelerin mağduriyetini firmamız olarak da karşılayacağız. Umarım böyle üzücü bir olayla bir daha karşılaşmayız." dedi.

Bu arada kamera kayıtlarında, çalışanların arka kısımda olduğu anlarda iş yerine gelen bir kişinin kumbaraları alıp uzaklaştığı görülüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da okulun penceresinden düşen öğrencinin cenazesi defnedildiBursa'da okulun penceresinden düşen öğrencinin cenazesi defnedildi
Sözcü Bilgiç'ten, Türkiye bandıralı gemiyi aramaya çalışan İrini Operasyonu'na yanıt:Sözcü Bilgiç'ten, Türkiye bandıralı gemiyi aramaya çalışan İrini Operasyonu'na yanıt:
Fatih'te yol isteyen sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı yakalandıFatih'te yol isteyen sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Bursa Mudanya hırsızlık

Bursa Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:04
Öğle
12:55
İkindi
16:04
Akşam
18:37
Yatsı
19:55
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.