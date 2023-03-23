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Bursa'da geçen ay kuruyan Nilüfer Barajı son günlerdeki yağışlarla dolmaya başladı

23.03.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan ve geçen ay kuruyan Nilüfer Barajı, bölgede aralıklarla devam eden yağışlar sayesinde yeniden suya kavuştu.

Nilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren, yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli baraj, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi.

Şubat ayında yapılan ölçümlerde, uzun süredir yağış alamayan barajda su sıfır seviyesine indi.

Son günlerdeki yağışlar ve alınan tedbirlerle adeta tekrar "yaşam" bulan Nilüfer Barajı'nda doluluk yüzde 11'e yükseldi.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, içme suyu ihtiyacının karşılandığı diğer kaynak olan Doğancı Barajı'nda su seviyesi bir ay öncesine göre yüzde 24'ten yüzde 42'ye yükseldi.

GELECEK HAFTA 43 BİN METREKÜP YER ALTI SU KAYNAĞI TAKVİYE EDİLECEK

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, AA muhabirine, son dönemdeki yağışlarla barajlarda doluluğun arttığını söyledi.

Yağışların sürmesinin beklendiğini belirten Gülenç, "Bu yağışlarla barajlarla su seviyesinin tekrar artarak makul bir seviyeye geleceğini düşünüyoruz." dedi.

Gülenç, tedbir olarak yer altı kuyu sularını kullanmaya devam ettiklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Yağışlı bir periyoda girdik. Bu yağışlarla büyük bir sorunla karşılaşmayacağımızı umut ediyoruz. Biz yine de tedbirleri elden bırakmıyoruz. Yeni su kaynaklarının oluşması için çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki hafta sonu 43 bin metreküp gibi ciddi bir yer altı su kaynağının takviyesini sağlayacağız. Bu da Bursa için yaptığımız önemli bir çalışmadır. Bursalıları da aynı zamanda tasarruflu olmaya devam ediyoruz. Su kayıp kaçaklarında Türkiye'nin en başarılı takibi yapan iliyiz. Bu süreç en iyi şekilde yönetiliyor. Bunun gibi tedbirlerle su seviyeleri yükseliyor. Bu şekilde önümüzdeki yazı da rahat bir şekilde atlatmayı umut ediyoruz."

"SU KESİNTİSİ YAŞATMADAN SÜRECİ ATLATACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Gülenç, Uludağ'daki mevcut kar rezervinin barajlara önemli katkı sağladığını vurguladı.

Yükseklerdeki karlar eridiğinde barajlarda kritik eşiğin aşılacağına inandıklarını anlatan Gülenç, "Doluluk oranları istediğimiz seviyeye gelmese de su sıkıntısı yaşayamayacağımız bir yükselme olmasını bekliyoruz. Yaz aylarında mutlaka sıcaklık ve buharlaşma sıkıntısı olacaktır. Bunlar bizim çalışmalarımız arasında yer almakta. Bizim aldığımız tedbirler ve yeni su rezervleriyle vatandaşlarımıza su kesintisi yaşatmadan süreci atlatacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Gülenç, Orhaneli ilçesindeki Çınarcık Barajı'ndan kente su getirilmesi için başlatılan projenin devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa doluluk oranı içme suyu

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