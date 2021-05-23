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Bursa'da genç kadının cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı

23.05.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da, kaldırımda yürüyen kadının cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Nalbantoğlu Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir pastanede çalışan Didem Turan (21), iş yerinin kapısına geldiği sırada arkasından yanaşan iki kişiden biri, cebindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çaldı.

Şüphelinin arkasından bir süre koşan ancak yakalayamayan Turan, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, eşkali belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Didem Turan, iş yerinin kapısının önüne geldiğinde cebinden telefonunun çalındığını söyledi.

Turan, şüphelinin kaçtığını belirterek, "O sırada yanımdan bir kişi daha geçti. Sonra görüntülerden izlediğimizde bu kişilerin beraber hareket ettiğini fark ettik. Hatta 'Abi bu kaçan kişiyi tanıyor musun?' Dediğimde bana tanımadığını söyledi. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Cep telefonunu geçen yıl 3 bin liraya almıştım. Şüphelilerin yakalanmasını istiyorum." diye konuştu.

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