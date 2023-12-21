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  4. Bursa'da günde 3 paket sigara içen tiryaki, uzmanlar sayesinde bağımlılıktan kurtuldu

Bursa'da günde 3 paket sigara içen tiryaki, uzmanlar sayesinde bağımlılıktan kurtuldu

21.12.2023 12:10 | Son Güncelleme:
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Bursa'da, 22 yıl boyunca günde 2-3 paket sigara içtikten sonra sağlık sorunları yaşamasının ardından uzman desteği alan tiryaki, bağımlılıktan kurtuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sigarayı bırakma polikliniğine başvurarak bu kötü alışkanlığını sonlandıran danışanlarına başarı sertifikası verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen programda, merkezden uzman desteği alarak sigarayı bırakan danışanlar, yaşadıkları süreçleri ve yeni hayatlarındaki tecrübeleri birbiriyle paylaştı.

Yıllarca sigara içen ve kalp krizi geçirmesinin ardından poliklinikten destek alan 43 yaşındaki Erkan Sever de yaşadıklarını anlattı.

Poliklinikte gördüğü tedavi sonrasında kendini yeni bir hayata başlamış gibi hissettiğini belirten Sever, şunları kaydetti:

"Sigarayı bırakmayı düşünüyordum fakat bu sadece düşüncelerle olmadı. 22 yıl günde 2-3 paket olacak şekilde sigara içtim, bunun neticesinde sağlığımın bozulduğunu anlayamadım ve damarlarım tıkandı, ciddi bir kalp krizi geçirdim. Ardında yoğun bakımda 13 gün kadar yattım. Yoğun bakım sürecinin ardından sigarayı bırakmaya karar verdim. Bu kararı verdikten sonra ilk olarak 171'i aradım, merkezdeki sigara bırakma polikliniğinden yardım alabileceğimi öğrendim. Merkezdeki doktorumla hem ilaçla hem de psikolojik destekli bir tedaviye başladık. Bu sürecin sonunda 16-17 aydır sigara içmiyorum.

Sigarayı bıraktıktan sonra nefes almam değişti, koşmam değişti, konuşmam değişti. Ağız kokusu da olmuyor. Çocuklarım bunu görüyor ve bu halimden daha mutlular. Sigarayı bırakmak o kadar zor bir şey değil, yeter ki bunu isteyin. Ben bıraktıysam herkes de bırakabilir çünkü ben gerçekten ciddi bir içiciydim. Bundan sonra içmeyeceğim, gençlere de lütfen sigara içmesinler diyorum."

Polikliniğin sorumlusu Dr. Azize Selçuk Çelebi de sigarayı bırakmak isteyenlere hem psikolojik destek verdiklerini hem de ilaçlı tedavi uyguladıklarını bildirdi.

Tiryakilerin genel olarak sigarayı bırakmak istediklerini ancak cesaret edemediklerini vurgulayan Azize Selçuk Çelebi, "Sigara kullanıcıları kendilerine inansınlar, biraz çabayla ve bizim vereceğimiz desteklerle sonuca ulaşabilirler." ifadesini kullandı.

Programa, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Tayfun Alperen Esgin, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ferhat Ekinci ve sağlık çalışanları katıldı.

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