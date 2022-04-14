YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da hastanede tedavi gören çocuklar eğitimden geri kalmayacak

Bursa'da hastanede tedavi gören çocuklar eğitimden geri kalmayacak

14.04.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da hastanede tedavi gören çocuklar eğitimden geri kalmayacak

Bursa'da hastanede tedavi gören ve okula bir aydan uzun süre devam edemeyen okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, hastanede açılan sınıflarda öğretmenler tarafından ders verilecek.

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tedavileri sebebiyle okula gidemeyen çocukların derslerinden geri kalmamaları, eğitimlerini sürdürebilmeleri için hazırlanan "Öğretmenim Elimi Tut" adlı proje kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, bir süredir hazırlığını sürdürdükleri projenin hayırlı olmasını diledi.

Protokolün faydalarına değinen Yavuzyılmaz, "Hastanelerde bazen uzun süre yatarak tedavi hizmeti almak zorunda kalan çocuklarımız oluyor. Bu çocuklarımızın hem eğitimlerinin aksamaması hem de sosyal ortamlarını arada bir değiştirmek adına projenin çok faydalı olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de bu birliktelikle çocukları yetiştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Gür, "İlerleyen zamanlarda hastanelerdeki sınıfların sayısını artırıp farklı öğretmenlerle hastanelerdeki öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Protokolün imzalanmasının ardından Yavuzyılmaz ve Gür, hastane sınıfında çocuklarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anadolu'da kayak keyfi ilkbaharda da sürüyorAnadolu'da kayak keyfi ilkbaharda da sürüyor
Tarlasını sürerken bulduğu 501 parça tarihi eseri polise teslim ettiTarlasını sürerken bulduğu 501 parça tarihi eseri polise teslim etti
Tekirdağ'da öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmene 6 yıla kadar hapis istemiTekirdağ'da öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmene 6 yıla kadar hapis istemi

Bursa Namaz Vakitleri 14 Nisan Perşembe

İmsak
04:51
Sabah
06:21
Öğle
13:09
İkindi
16:51
Akşam
19:48
Yatsı
21:11
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

‘‘Kocamın ölümünün ardından en yakın arkadaşında aşkı buldum’’

‘‘Kocamın ölümünün ardından en yakın arkadaşında aşkı buldum’’

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.