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Bursa'da hayatını kaybeden Siverek Kaymakamı Ongu için gıyabi cenaze namazı

25.05.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da hayatını kaybeden Siverek Kaymakamı Ongu için gıyabi cenaze namazı

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Bursa'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Kaymakamı Hasan Ongu için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Aile ziyareti için gittiği Bursa'da dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ongu için Siverek'te öğle namazının ardından dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ulu Cami'de İlçe Müftüsü Muhammed Çiçek'in kıldırdığı gıyabi cenaze namazına, Siverek Kaymakamlığına vekalet eden Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Özer Bilgehan ve vatandaşlar katıldı.

Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, ölümün her insanın karşılaşacağı bir gerçek olduğunu belirtti.

Ongu'nun ilçeye 6 ay önce geldiğini, 2,5 aylık bebeğinin olduğunu ifade eden Doğan, "Kendisiyle beraber çalıştığım süre zarfında hiç kalp kırdığını görmedim. Herkese kibar davranırdı, babacan bir tavrı vardı, kucaklayıcı bir idareciliğe sahipti. Namazında niyazındaydı ve hiçbir kötü alışkanlığını görmedim. Hepimizin başı sağ olsun. Devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Mülki idare ailesi çok kıymetli bir üyesini kaybetmiştir. Rabbim geride kalanlara sabrı cemil niyaz etsin. Bebeğine de hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler versin." dedi.

Bursa'da dün ailesinin evinde dinlenirken aniden fenalaşan Ongu'nun kalp krizi geçirdiği anlaşılmış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti. Ongu, Bursa Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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