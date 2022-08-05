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Bursa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

05.08.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Bursa'da bazı baz istasyonları ile kamu kurumundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Osmangazi ilçesine bağlı Doğancı ve Yiğitali mahallelerinde bulunan baz istasyonları ile Küçükdeliller Mahallesi'ndeki bir kamu kurumunda farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayda 2 aracın kullanıldığını belirleyen ekipler, şüphelilerin Y.B. (28), M.E.A. (23), M.Y. (20), M.K. (43), Y.E.E. (30), M.A. (40) ve T.Z. (27) olduğunu tespit etti.

Zanlılardan 6'sı gözaltına alınırken, yapılan aramada şüphelilerin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Y.E.E'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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