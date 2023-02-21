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Bursa'da hurdalıkta işlenen cinayetin sanığı yargılanıyor

21.02.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hurdalıktaki kavgada bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ferhat T. (21) ile avukatı katıldı.

Önceki beyanlarını tekrar eden sanık, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, olayda suça sürüklenen çocuk R.Ö. hakkındaki soruşturmanın sonuçlanmasının beklenmesine, Ferhat T'nin telefonunun incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde geçen yıl temmuz ayında boş arazide bulunan hurdalıktaki barakada bir kişinin yaralandığı ve ölmek üzere olduğu ihbarı yapılmıştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, darbedilen Mustafa Yakut'un (59) başına sert bir cisimle vurulması sonucu öldüğünü belirlemişti. Gözaltına alınan 5 şüpheliden, Yakut'u darbederek cebindeki paraları aldıklarını itiraf eden Ferhat T. ve R.Ö. tutuklanmıştı.

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