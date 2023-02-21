Bursa'da hurdalıkta işlenen cinayetin sanığı yargılanıyor

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ferhat T. (21) ile avukatı katıldı.

Önceki beyanlarını tekrar eden sanık, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, olayda suça sürüklenen çocuk R.Ö. hakkındaki soruşturmanın sonuçlanmasının beklenmesine, Ferhat T'nin telefonunun incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde geçen yıl temmuz ayında boş arazide bulunan hurdalıktaki barakada bir kişinin yaralandığı ve ölmek üzere olduğu ihbarı yapılmıştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, darbedilen Mustafa Yakut'un (59) başına sert bir cisimle vurulması sonucu öldüğünü belirlemişti. Gözaltına alınan 5 şüpheliden, Yakut'u darbederek cebindeki paraları aldıklarını itiraf eden Ferhat T. ve R.Ö. tutuklanmıştı.

