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Bursa’da ‘huzur’ uygulaması aralıksız devam ediyor

28.09.2023 12:13 | Son Güncelleme:
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İl genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik uygulama yaptı.

Bursa’da ‘huzur’ uygulaması aralıksız devam ediyor

Uygulamada 5 aranması olan şahıs gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ve 1 tüfek ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinin Emirsultan, Teleferik, Namazgah, Meydancık, Setbaşı, Tophane, Çekirge mahalleleri ile Heykel, Çarşı ve Kent Meydanı bölgelerinde huzur uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 1543 kişi sorgulanırken, aranması olan ve üzerlerinde tüfek ve uyuşturucu madde bulunduran 5 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Asayiş Ekipleri 631 aracı kontrol edip, trafiği tehlikeye sokan 27 aracı trafikten men edip, toplamda 60 bin lira ceza kesti.

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