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Bursa’da huzurevi sakinleri depremzedeler için atkı, bere, eldiven örüyor

22.03.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asrın felaketinin yaralarını sarmak için tüm ülke adeta seferber olurken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinlerinin el emeği olan atkı, bere, eldiven, süs eşyası gibi ürünler, depremzedelerin hem bedenlerini hem de yüreklerini ısıtacak.

Bursa’da huzurevi sakinleri depremzedeler için atkı, bere, eldiven örüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri, hobi atölyelerinde her yıl yapılan hayır satışı için ürettikleri ürünleri, bu kez deprem bölgesindeki çocuklar için hazırladı. Huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan atkı, bere, oyuncak, çanta gibi el emeği ürünler depremzede çocuklar için kolilere yerleştirildi.

Huzurevi sakinlerinin toplumun yararına olacak her konuda ellerinden geleni yaptıklarını belirten Sosyal Hizmet Uzmanı Ümit Sir, yaşanan felaketin ardından depremzedelerle empati kurarak yanlarında olmak istediklerini belirtti. Her yıl hayır satışı için hazırlanan ürünlerin bu yıl deprem bölgesine gideceğini söyleyen Ümit Sir, “Sakinlerimiz hobi atölyelerinde yıl boyunca ürünler hazırlıyor ve hazırladıkları bu ürünler düzenlenen yardım kampanyalarında sergileniyordu. Buradan elde edilen gelirle de ihtiyaçlar karşılanıyordu. Yaşanan depremlerin ardından onlarda büyük üzüntü yaşadılar. Oradakilerle empati kurdular, yardımlar sağladılar. Başka neler yapabiliriz arayışı içinde oldular. Bizlere bu yıl hayır satışı için ürettikleri ürünleri deprem bölgesindeki çocuklara göndermek istediklerini söylediler. Bizde onlar için zemin hazırladık. Kendi yaptıkları ürünleri kolilere yerleştirdiler, paketlediler ve gönderime hazırladılar. Bu durumdan çok mutlu oldular, onların mutluluğunu görmek bizi de çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

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