YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Bursa'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

19.08.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup, Emek Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde karşılaştı.

Akraba oldukları öğrenilen gruptakilerin tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada, tabancayla ateş edilmesi sonucu Y.Y, H.A. ve M.Y. yaralandı.

Çevredekiler tarafından özel araçlarla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Karacabey'de domates üreticileriyle bir araya geldi:TDP Genel Başkanı Sarıgül, Karacabey'de domates üreticileriyle bir araya geldi:
GÜNCELLEME- Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı ve bıçaklı kavgasında 13 kişi yaralandıGÜNCELLEME- Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı ve bıçaklı kavgasında 13 kişi yaralandı
Kocaeli'de hamamda fenalaşan 7 kadın zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıKocaeli'de hamamda fenalaşan 7 kadın zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Bursa silahlı kavga

Bursa Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
04:38
Sabah
06:12
Öğle
13:13
İkindi
16:59
Akşam
20:04
Yatsı
21:31

Bursa Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Cuma

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Erçek Eczanesi
Gemlik
Gemiç Eczanesi
Gemlik
Derman Eczanesi
Harmancik
Akan Eczanesi
Inegol
Zümrüt Eczanesi
Inegol
Su Yolu Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölmüş kadın cesedi zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

Ölmüş kadın cesedi zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

Karmaşık aşk üçgeni! İkisi de aynı mahkuma aşık olunca...

Karmaşık aşk üçgeni! İkisi de aynı mahkuma aşık olunca...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.