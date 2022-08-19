Bursa'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup, Emek Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde karşılaştı.

Akraba oldukları öğrenilen gruptakilerin tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada, tabancayla ateş edilmesi sonucu Y.Y, H.A. ve M.Y. yaralandı.

Çevredekiler tarafından özel araçlarla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



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