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Bursa'da iki katlı binada yangın

BURSA HABERLERİ  | 16.07.2020 06:43 | Son Güncelleme

Kentin birçok noktasından dumanlarının görüldüğü yangın söndürüldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, iki katlı kullanılmayan binada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yahşibey Mahallesi Çarıklı Değirmen Sokak'ta bulunan ve yaklaşık 70 yıllık tarihi olan binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kentin birçok noktasından dumanların görüldüğü yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Daha önce kentin en bilindik kafelerinden biri olarak kullanılan binanın boş olduğu öğrenildi.

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