Bursa'da iki kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hasarlı trafik kazası sonrasında çıkan silahlı kavgada iki kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Tabancayla Mustafa Yüncü (40) ile Yusuf Mutlu'yu (39) yaraladıktan sonra gözaltına alınan Hakan K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralılardan Yüncü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Mesudiye Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı hasarlı trafik kazasının ardından araçtan inen iki grup arasında tartışma çıkmış, Hakan K, tabancayla Mustafa Yüncü ile Yusuf Mutlu'yu yaralamıştı.



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