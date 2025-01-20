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  4. Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA AA
20.01.2025 08:36
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi 1. Köprülü Sokak'ta İsmail İ. (37) yönetimindeki 16 AYM 182 plakalı hafif ticari araç, Muhammet Emin C. (31) idaresindeki 16 BCH 949 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kontrolden çıkan kamyonet, köprü demirlerine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Tarık İ. (47) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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