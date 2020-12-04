YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da iki silahlı şüpheli PTT şubesinden yaklaşık 8 bin liralık soygun yaptı

Bursa'da iki silahlı şüpheli PTT şubesinden yaklaşık 8 bin liralık soygun yaptı

BURSA HABERLERİ  | 04.12.2020 10:30 | Son Güncelleme

Bursa'da iki silahlı şüpheli PTT şubesinden yaklaşık 8 bin liralık soygun yaptı

Bursa'nın Osmangazi içesindeki PTT şubesine gelen 2 zanlı, silah tehdidiyle yaklaşık 8 bin lirayı alarak kaçtı.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir PTT şubesine gelen henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi, gişe görevlisine silah doğrultarak kasadaki paraları istedi.

Kasadaki yaklaşık 8 bin lirayı alan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

PTT görevlilerinin panik butonuna basması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

Bursa Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:33
Sabah
08:03
Öğle
12:59
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:10

Bursa Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Gürkan Eczanesi
Nilufer
Gürkan Eczanesi
Nilufer
Gürkan Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.