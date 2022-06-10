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Bursa'da iple boğulan kadının katil zanlısı oğlu gözaltına alındı

10.06.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da iple boğulan kadının katil zanlısı oğlu gözaltına alındı

Bursa'da bir kadın evinde iple boğuldu.

Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.

Adrese giden Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldız Y'nin (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi.

Yıldız Y'nin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Evde bulunan kadının oğlu Halil İbrahim Y. (23) gözaltına alındı.

Psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen ve annesini öldürdüğü itirafında bulunduğu öğrenilen gencin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

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