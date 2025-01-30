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Bursa'da izinsiz hafriyat ve moloz dökenlere idari para cezası uygulandı

AA AA
30.01.2025 12:18
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz dökenlere 2 milyon liradan fazla idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bursa'da izinsiz hafriyat ve moloz dökenlere idari para cezası uygulandı

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçenin bazı noktalarına kaçak hafriyat ve moloz dökerek görüntü ve çevre kirliliği oluşturanlara karşı denetimlerini sürdürüyor.

Geçit, Veysel Karani, Çağlayan, Nilüferköy ve Aksungur mahalleleri başta olmak üzere ilçenin tamamında yapılan denetimlerde tespit edilen 195 kişi ve firmalara yasa gereğince 2 bin 52 lira ile 106 bin 229 lira arasında değişen cezalar uygulandı, bu firma ve kişilere toplam 2 milyon 39 bin 523 ceza kesildi.

Ormanlık alanlar, boş arsalar ve yol kenarları başta olmak üzere ilçenin çeşitli noktalarına gelişigüzel ve kaçak moloz dökenlerin, cezai işlem uygulandıktan sonra dökülen hafriyatı bölgeden kaldırması sağlandı.

Özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak dökülen hafriyatın önüne geçmek için mesai harcayan ekiplerin, insan ve çevre sağlığı açısından tehlike arz eden ve gelişigüzel moloz döken kişiler hakkında cezai işlem uygulamaya devam edeceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Ceza Bursa

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