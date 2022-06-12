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Bursa’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 19 kişi gözaltına alındı

12.06.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 19 kişi gözaltına alındı

Bursa'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polisin uyarısına rağmen dağılmayan 19 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Yıldırım ve Gemlik ilçelerinde bir araya gelen kişilere, Bursa Valiliğinin 9-15 Haziran tarihleri arasında il genelinde açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto gibi eylem ve etkinliklerin yasaklandığını hatırlatarak, dağılmaları ikazında bulundu.

Gemlik ve Yıldırım'da polisin uyarısına rağmen dağılmayan 19 kişi gözaltına alındı.

Yürüyüş için Yıldırım ilçesinde bir kahvehanede toplanan HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik ve beraberindeki bazı kişiler ise bir süre bekledikten sonra buradan ayrıldı.

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