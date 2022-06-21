Bursa'da İznik Gölü'nün güney yolunda su baskını meydana geldi

Bursa'nın İznik ilçesinde şiddetli yağış, su baskınına yol açtı.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle İznik Gölü'nün güney yolunda su baskını meydana geldi.

Ulaşımın durduğu İznik-Göllüce Mahallesi yoluna, Karayolları 147. Şube Şefliği, Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ile İznik Belediyesi ekipleri sevk edildi.

İş makineleriyle çalışma yapan ekipler suyu tahliye etti, yola sürüklenen toprağı ve taşları temizledi.

Çalışmaların ardından yolda yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.



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