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Bursa'da jandarmadan "risk alma önlem al" tatbikatı

AA AA
25.04.2024 15:37
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "risk alma önlem al" tatbikatı yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tehlikeli madde taşıyan araçlara yönelik "risk alma önlem al" tatbikatı gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri ile AFAD, itfaiye, Gemlik İlçe Sağlık Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince, senaryo gereği kimyasal madde sızdıran bir tankere kontrollü müdahale edildi.

Tatbikatta, tehlikeli madde taşıyan araçların kazaya karışması anında insan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlamak, kurumlar arası işbirliğini ve dayanışmayı artırarak farkındalık yaratmanın amaçlandığı kaydedildi.

Tatbikata, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Serdar Uzundağ'ın yanı sıra ilgili kurumların temsilci personeli katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa jandarma tatbikat

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