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Bursa'da jeotermal sahaları ihaleye çıkarıldı

06.10.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da jeotermal sahaları ihaleye çıkarıldı

ANKARA (AA) - Bursa'da 5 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahası ihale edilecek.

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa'nın çeşitli ilçelerindeki 5 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahası açık teklif (artırma) usulüyle ihaleye çıkarılacak.

Alanları 1371,41 hektar ile 4875,11 hektar arasında, muhammen bedelleri ise 57 bin 943 lira 50 kuruş ile 239 bin 552 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 19 Ekim Salı günü Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında ayrı ayrı yapılacak.

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