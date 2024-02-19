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Bursa'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

AA AA
19.02.2024 07:27 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Bursa'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamdibi Mahallesi'nde birinci derece sit alanı olan ve koruma alanı statüsünde bulunan kaya mezarında kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeyi takibe alan ekipler, düzenlenen operasyonda şüpheliler İ.G, T.Ö. ile E.D'yi suçüstü yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, bölgede 2 kazma, 2 balyoz, halat, manivela çubuğu ve yaklaşık 7 kilogram kaya kırıcı toz ibareli madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bursa'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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Bursa İznik kaçak kazı

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