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Bursa'da kaçak tütün operasyonunda 4 zanlı yakalandı

21.12.2023 08:00 | Son Güncelleme:
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Bursa'da tütün kaçakçılığına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda M.D. (47), S.D. (21), A.C. (33) ve V.Y. (42) gözaltına alındı.

İkametlerde ve müştemilatlarında yapılan aramalarda, çeşitli sigara üretim makineleri, elektronik tartı, 273,5 kilogram kıyılmış tütün, 800 bin boş makaron, 22 bin boş sigara filtresi, 190 bin 263 boş sigara paketi, 981 elektronik sigara likidi, 17 adet 100 gramlık tütün paketi, 13 elektronik sigara, 268 paket sigara kâğıdı, 271 bandrolsüz puro, 2 bin 445 paket bandrolsüz nargile tütünü ve 87 paket sigara tütünü ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaçakçılık Tütün jandarma operasyon

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