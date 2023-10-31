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Bursa'da kadın doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını gözaltına alındı

31.10.2023 10:32 | Son Güncelleme:
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Bursa Şehir Hastanesi'nde bir kadın doktoru darbettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hematoloji Polikliniği'nde görevli Uzm. Dr. Nihan Alkış, dün poliklinikte bir hastasını muayene ederken odasına başka bir hastanın yakını T.E. (30) girdi.

Bu kişi, Alkış'a başka bir hekimin odasını sordu. Söz konusu doktorun polikliniğini bilmediğini belirten ve hasta yakınından dışarı çıkmasını isteyen Alkış, T.E. tarafından darbedildi.

Hasta yakınının yumruk atması nedeniyle yaralanan Alkış, gözetim amacıyla Beyin Cerrahi Servisi'ne yatırıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan T.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Uzm. Dr. Nihan Alkış'ın darbedilmesi nedeniyle hastanedeki bazı poliklinikler bugün için grev kararı aldı.

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