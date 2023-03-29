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Bursa'da kahvehaneden para ve meşrubat hırsızlığı güvenlik kamerasında

29.03.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kahvehanenin camı kırılarak kasadaki paralar ve birkaç şişe meşrubat çalındı.

Otobüs terminalinde Uğur Yücel tarafından işletilen kahvehanenin önüne gece saatlerinde gelen şüpheli, camı sert bir cisimle kırarak içeri girdi.

Önce kasadaki bir miktar parayı çalan şüpheli, dolaptan birkaç şişe meşrubatı da yanına alarak diğer kapıdan çıkıp uzaklaştı.

İş yerine geldiğinde durumu fark eden işletmeci, polisi arayıp ihbarda bulundu.

Olay yerinde inceleme yapan ve kahvehanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri 14 yaşındaki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarında, hırsızın camı kırarak içeri girdiği, kasadaki paraları ve meşrubatları çalıp uzaklaştığı görülüyor.

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Bursa İznik güvenlik kamerası hırsızlık kahvehane

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