Bursa'da kahvehaneden para ve meşrubat hırsızlığı güvenlik kamerasında

Otobüs terminalinde Uğur Yücel tarafından işletilen kahvehanenin önüne gece saatlerinde gelen şüpheli, camı sert bir cisimle kırarak içeri girdi.

Önce kasadaki bir miktar parayı çalan şüpheli, dolaptan birkaç şişe meşrubatı da yanına alarak diğer kapıdan çıkıp uzaklaştı.

İş yerine geldiğinde durumu fark eden işletmeci, polisi arayıp ihbarda bulundu.

Olay yerinde inceleme yapan ve kahvehanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri 14 yaşındaki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarında, hırsızın camı kırarak içeri girdiği, kasadaki paraları ve meşrubatları çalıp uzaklaştığı görülüyor.

