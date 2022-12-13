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Bursa’da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

13.12.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa’da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Kaza, saat 11.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Osmanbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Sefer Mamedoğlu(27) yönetimindeki 16 AUJ 815 plakalı otomobil, Karakol Sokaktan çıkış yapan sürücü İrfan Tavuz(50) yönetimindeki 16 Y 6416 plakalı kamyonete yandan çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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