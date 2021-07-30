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Bursa'da kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden genç kızın diplomasını babası aldı

30.07.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden genç kızın diplomasını babası aldı

Bursa'da geçen yıl 30 Ağustos'ta aşure dağıtırken geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonuncu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu'nun (20) diploması babasına verildi.

Yalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencisi olan Eda Müdüroğlu'nun diploması, Öğretim Görevlisi Gürkan Erdoğan tarafından baba Bertan Müdüroğlu'na teslim edildi.

Bertan Müdüroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın geçen yıl kızı mezun olduktan sonra yaşandığını vurguladı.

Üniversiteden diplomayı talep ettiğini ve olumlu yanıt aldığını kaydeden Müdüroğlu, "Allah razı olsun herkesten. Kızım İlk ve Acil Yardım Programı'nda okuyordu ve mezun oldu. Diplomasını keşke kendisi alsaydı." diye konuştu.

Öğretim Görevlisi Erdoğan ise Eda Müdüroğlu en aktif, en girişken öğrencilerinden birisi olduğunu belirterek, öğrencisini kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokağı'nda 30 Ağustos 2020'de geri manevra yapan İlhami B. idaresindeki 16 LZ 465 plakalı kamyonet, dedesine aşure götürmek için evinden çıkan Eda Müdüroğlu'na çarpmıştı. Apartman girişi ile kamyonet arasına sıkışan genç kız, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan hakkında dava açılan İlhami B, Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanıp, 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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