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Bursa'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

23.02.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İznik ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bursa'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 11 ABD 001 plakalı kamyonet, Karayolları Kavşağı'nda İznik-Orhangazi karayolunda seyreden S.Ö'nün (23) kullandığı 34 AL 6469 plakalı motosikletle çarpıştı.

S.Ö. ile motosikletin arkasında oturan C.K. (28) çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İznik Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hayati tehlikesi bulunan C.K'nın buradan Bursa'daki başka bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Kamyonet sürücüsü E.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası motosiklet

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