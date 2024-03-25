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Bursa'da kardeşini bıçakla rehin alan zanlı tutuklandı

AA AA
25.03.2024 07:48
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Bursa'da kız kardeşini bıçakla rehin alan zanlı, tutuklandı.

Bursa'da kardeşini bıçakla rehin alan zanlı tutuklandı

Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi 3. Tepe Sokağı'nda M.A. (48), ablası N.A'yı babaevinin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla rehin aldı.

Ailenin diğer bireyleri tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine kurtarma operasyonu için polis ekipleri sevk edildi.

M.A, müzakereci ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen teslim olmadı.

Balkondan içeri girdikleri sırada kardeşinin bir anlık dalgınlığından yararlanan N.A, kaçarak polislerin yanına sığındı.

Ablasını kovaladığı sırada polis ekiplerince yakalanan M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

M.A'nın, Uşak Kapalı Cezaevi'nden izinli çıkarak ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

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