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Bursa'da kardeşinin birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

BURSA HABERLERİ  | 02.12.2020 12:41 | Son Güncelleme

Bursa'da kardeşinin birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

Bursa'da kardeşinin birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 25 yıl hapse mahkum edildi.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Necla S'nin (44) ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Öldürülen Betül Şanal'ın yakınları ile tarafların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savcının mütalaasına karşı son sözleri sorulan sanık, öldürme kastının bulunmadığını, pişman olduğunu söyledi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Necla S'ye 25 yıl hapis cezası verdi.

Haziran ayında Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde ekmek bıçağıyla ağır yaralanan Betül Şanal, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olay yerinden kaçan Necla S, aynı gün Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

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