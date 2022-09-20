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Bursa'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

20.09.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Bursa'da eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Necati Gürcan (41), taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

Öldürülen Ebru Gürcan'ın yakınlarının avukatı, sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve cezaya indirim uygulanmamasını talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarladı.

Son savunmasını yapan sanık Necati Gürcan, çok pişman olduğunu söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Osmangazi ilçesinde Ağustos 2021'de Necati Gürcan, tartıştığı eşi Ebru Gürcan'ı (34) bıçakla öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan Gürcan hakkında suçundan dava açılmıştı.

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