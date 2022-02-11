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Bursa'da kavga ettiği kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

11.02.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kavga ettiği kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Bursa'da kavga sırasında bir kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fatih Ün, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada olay günü maktul Erdal Akkuş'un getirildiği hastanede görev yapan güvenlik görevlileri ile polis memuru tanık olarak dinlendi.

Başka bir ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan maktulün eşi ve annesi ise şikayetçi olduklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Mütalaaya karşı diyecekleri ve son sözü sorulan sanık, savunmalarında doğruları söylediğini belirterek, "Olay günü elimde çakı ya da bıçak yoktu. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Fatih Ün'e "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan verdiği 16 yıl hapis cezasının, tahrik ve takdir indirimiyle 6 yıl 3 aya düşürülmesine ayrıca sanığın tahliyesine karar verdi.

Osmangazi ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde, geçen yıl 20 Haziran'da bir kahvehanede Fatih Ün ile Erdal Akkuş tartışmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Akkuş sağ bacağından keskin bir cisimle yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Akkuş, müdahaleye rağmen kan kaybından hayatını kaybetmiş, şüpheli Fatih Ün ise gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

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