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Bursa'da kavgada darbedilen kişi hastanede öldü

10.09.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde kavgada darbedilen kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 1 Eylül'de Atatürk Caddesi Ayasofya Camisi'nin bahçesinde İbrahim Akkuş (48), A.Ö. (32) ve E.D. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada ağır yaralanan Akkuş, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam eden Akkuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.Ö. ve E.D'nin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

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