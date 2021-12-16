Bursa'da kayalıklardan düşen kişiyi itfaiye kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayalıklardan düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, eşiyle Boğazova Yaylası'na giden Feyyaz Y. (37), kayalık alanda dengesini kaybederek düştü.

Eşinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Feyyaz Y'yi bulunduğu yerden kurtardı.

112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feyyaz Y, tedavisinin ardından taburcu edildi.



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