Bursa'da "kazan kullanma tartışmasında" oğlunu öldüren sanık hakim karşısında

Bursa'da "kazan kullanma tartışmasında" oğlunu öldüren babanın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sami Y, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı. Tarafların yakınları ve avukatları ise salonda hazır bulundu.

Sami Y. savunmasında, tartışmaya konu olan kazanı kendisinin aldığını, olay günü de aşure yapmak istediğini anlattı.

Bu sırada kazanın oğlunda olduğunu gördüğünü belirten Sami Y, "Kazanın bana ait olduğunu söyledim. Kazanı çekiştirdiler, Bir arbede oldu. Kazanı bana vermediler. Bu esnada oğlum Nuri başıma baltayla vurdu. İkinciyi vurmak isterken engel oldum." dedi.

Sami Y, komşusunun gelip kendilerini ayırdığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Böyle ikinci bir olay yaşanır diye üst katta bulunan dededen kalma tüfeği alıp aşağıya indim. Babam elimdeki silahı almak istedi. Bu sırada tüfeğin kabzası kırıldı. Dışarıda bulunan oğlum Nuri yeniden içeriye gelip bana baltayla vurmak isterken, ben geri gider düşüncesiyle tüfekle havaya ateş ettim. Üzerime gelince ateş ettim ve oğlum yere düştü. Olan evladıma oldu. Keşke onun yerine ben ölseydim ama ölümden korktum. Aslan gibi çocuktu. Panikle hareket ettim ve çok pişmanım."