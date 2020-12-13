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Bursa'da kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçan 5 kişi gözaltına alındı

BURSA HABERLERİ  | 13.12.2020 01:06 | Son Güncelleme

Bursa'da kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçan 5 kişi gözaltına alındı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan 5 zanlı yakalandı.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde trafodan hırsızlık yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri, inceleme için bölgeye gitti.

Olayın gerçekleştiği yerden bir aracın çıktığını gören polisler, "dur" ihtarında bulundu. Uyarıya rağmen otomobille kaçan 5 zanlı kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Yapılan incelemede aracın çalıntı olduğunu tespit eden ekipler, gözaltına aldıkları S.A, C.K, D.A, B.K. ve B.A'yı ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Zanlılara ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten para cezası uygulandı.

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