Bursa'da kolonya içtiği öne sürülen kişi öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki evinde kolonya içen Erol F. (60), bir süre sonra fenalaştı.
İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan ve 3 gündür tedavi gören hasta, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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