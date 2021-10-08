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Bursa'da kolonya içtiği öne sürülen kişi öldü

08.10.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kolonya içtiği öne sürülen kişi öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki evinde kolonya içen Erol F. (60), bir süre sonra fenalaştı.

İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan ve 3 gündür tedavi gören hasta, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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kolonya İnegöl

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