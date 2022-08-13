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Bursa'da kömür ocağındaki gazdan 8 işçi etkilendi

13.08.2022 03:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kömür ocağındaki gazdan 8 işçi etkilendi

Bursa'da kömür ocağındaki gazdan 8 işçi etkilendi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kömür ocağındaki gazdan etkilenen 8 işçi, tedavi altına alındı.

Bük bölgesinde bulunan bir kömür ocağında iddiaya göre biriken gazdan 8 işçi etkilendi.

Çalışma arkadaşları tarafından bulundukları yerden çıkarılan işçiler, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırmaları sürüyor.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, işçileri hastanede ziyaret ederek durumları hakkında ilgili bilgi aldı.

Bursa'da kömür ocağındaki gazdan 8 işçi etkilendi

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