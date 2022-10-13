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  4. Bursa'da kontağı kapatmak isteyen çocuğun kontrolünden çıkan kargo aracı 2 kişiye çarptı

Bursa'da kontağı kapatmak isteyen çocuğun kontrolünden çıkan kargo aracı 2 kişiye çarptı

13.10.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenlik kamerasınca görüntülenen olayda, hızla geri gelen aracın çarparak sürüklediği anne ile kızı hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Kestel ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk tarafından kontağı kapatılmak istenirken geri hareket eden hafif ticari araç, yoldan geçen anne ile kızına çarptı.

Hafif ticari araçla Vani Mehmet Mahallesi'nde bir sokaktaki adrese sipariş edilen ürünü getiren kargo firması çalışanı, aracı çalışır durumda bırakarak indi.

Çevredeki bir esnaf, sokakta bulunan M.E.H'den (15) aracın motorunu durdurmasını istedi. Araca binan M.E.H'nin kontağını kapatmaya çalıştığı araç, geri hareket etmeye başladı.

Hızla gelen araç, yoldan geçen M.E. ve kızı E.E'ye çarptı. Savrulan kargo aracı, kaldırıma çarparak durabildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu, çocuktan şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Kestel Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "taksirle yaralama" suçundan işlem yapılan M.E.H. serbest bırakıldı.

Geri hareket eden kargo aracının anne ile kızına çarpması, sokaktaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Minibüs kargo çarpma kaza yaya

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