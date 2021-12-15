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Bursa'da koronavirüse yakalanan 6,5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

15.12.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne karnından alınan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 6,5 aylık hamile kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mudanya ilçesinde yaşayan Özge İlhan (25), yaklaşık bir ay önce Kovid-19'a yakalandı.

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan'ın oğlu Burak İlhan ile 4 yıldır evli olan bir çocuk annesi genç kadın, durumunun kötüleşmesi üzerine Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede entübe edilen Özge İlhan'ın bebeği yaklaşık 10 gün önce operasyonla alındı.

Doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayan genç kadının cenazesi, ilçeye bağlı kırsal Mürsel Mahallesi'nde Mudanya Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu'nun kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.

Bursa Şehir Hastanesi'nde kuvözde tedavisi süren bebeğin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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