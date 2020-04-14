YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Bursa'da koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

BURSA HABERLERİ  | 14.04.2020 17:38 | Son Güncelleme

Bursa'da koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta, alkışlarla taburcu edildi.

Koronavirüs teşhisiyle merkez Osmangazi ilçesindeki Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 39 yaşındaki Gülhan Erkılıç, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Erkılıç, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Nisan'da eklem ağrıları, halsizlik, öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle hastanenin acil bölümüne başvurduğunu söyledi.

Hemen testlerin yapıldığını belirten Erkılıç, ardından hastaneye yatışının yapıldığını anlattı.

Zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan Erkılıç, "İlk üç günüm çok zor geçti. Çok zor süreçti. Özellikle Cennet Hemşire ve doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ilgilendiler. Evimiz gibiydi. Çok şükür hastalığı yendim ve taburcu oldum." dedi.

Erkılıç, vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunarak, "Kimse 'Ben yakalanmam' diye düşünmesin. Herkes bu hastalığa yakalanabiliyor. Herkes kendine dikkat etsin. Sosyal mesafeyi koruyalım. Herkes birbirinden korksun. Bu hastalıkta moral çok önemli. Ben moralimi yüksek tuttum. Eşim ve kızım da hastanede yatıyordu. Sürekli birbirimize destek olduk ve birbirimize moral verdik." diye konuştu.

Hastanede 7 gün kaldıktan sonra taburcu edildiğini dile getiren Erkılıç, sağlık personeline gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
Anahtar Kelimeler:
Bursa Kadın koronavirüs Sosyal mesafe taburcu Tedavi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Taşlıçay ‘da yaşlı kadının duası duygulu anlar yaşattı

Taşlıçay ‘da yaşlı kadının duası duygulu anlar yaşattı

Başkan Ataç, “Tüm kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyor"

Başkan Ataç, “Tüm kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyor"

3D yazıcıda ’Yüz koruyucu siperlik’ ürettip Jandarma ve Polise verdiler

3D yazıcıda ’Yüz koruyucu siperlik’ ürettip Jandarma ve Polise verdiler

Yanan otlar ormana sıçramadan söndürüldü

Yanan otlar ormana sıçramadan söndürüldü

Emet’te sokağa çıkan 20 yaş altı 2 kişiye idari para cezası

Emet’te sokağa çıkan 20 yaş altı 2 kişiye idari para cezası

Oral: Şehitlerimizi şükranla anıyoruz

Oral: Şehitlerimizi şükranla anıyoruz

Bursa Namaz Vakitleri 14 Nisan Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:20
Öğle
13:09
İkindi
16:51
Akşam
19:48
Yatsı
21:12

Bursa Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Beyoğlu Eczanesi
Nilufer
Çiğdem Eczanesi
Osmangazi
Ekrem Eczanesi
Yildirim
Hayat Eczanesi
Yildirim
Karataş Eczanesi
Osmangazi
Merkez Sağlık Eczanesi
Osmangazi
Nurver Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Demirtaş Polis Merkezi Törenle Hizmete Girdi

Demirtaş Polis Merkezi Törenle Hizmete Girdi

Karısını porno yıldızı sanınca

Karısını porno yıldızı sanınca

İmam kocadan eşe penis tepkisi

İmam kocadan eşe penis tepkisi

Böyle tecavüz olayı görülmedi!

Böyle tecavüz olayı görülmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.