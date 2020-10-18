Bursa'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı

Bursa'da, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı ek genelge doğrultusunda yeni kararlar alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara göre, yeni oluşturulacak filyasyon ekipleri için araç ve şoföre ihtiyaç duyulması halinde, başta İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere kamu kurumlarında görev yapan ve sürücü ehliyeti bulunan tüm çalışanlar görevlendirilebilecek.

Son dönemlerde temaslı bildirim oranlarında düşüş olduğu, birinci derece yakınlar dışında temaslı bildiriminde isteksizlik yaşandığı tespitinden hareketle, Kovid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda gerekli idari ve adli yaptırımlar başlatılacak.

Gerek belediyelerin kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan anonslarda gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya vb.) havaların soğumaya başlamasıyla kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünden maske, temizlik ve mesafe kurallarına ilişkin sık sık duyurular yapılacak.