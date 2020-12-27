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Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kümeste çay içenlere ceza yazıldı

BURSA HABERLERİ  | 27.12.2020 23:37 | Son Güncelleme

Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kümeste çay içenlere ceza yazıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatlerde, bir kümeste toplanıp çay içen 4 kişiye ceza kesildi.

Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri, söz konusu bölgeye yönlendirildi.

Olayının gerçekleştirildiği iddia edilen evin bitişiğindeki kümeste ışık yandığını fark eden ekipler, içeriye girmek istedi.

Kilitli kapıyı içeridekilere açtıran emniyet güçleri, içeride çay içen 4 kişiyle karşılaştı. Bu kişilerden 3'üne ilgili kanuna muhalefet suçundan 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Kümesin sahibine ise maske takmadığı için 900 lira ceza uygulandı.

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