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Bursa'da Kovid-19 test kiti sattıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 15.10.2020 20:25 | Son Güncelleme

Bursa'da Kovid-19 test kiti sattıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı

Bursa'da, internet üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kiti sattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, bazı kişilerin internet üzerinden Kovid-19 test kiti sattığı tespit edildi.

Bunun üzerine belirlenen 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 69 test kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan P.A. (38), H.C.K. (23), Y.E.E. (30) ve U.A. (33), ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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